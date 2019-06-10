Osmaneli'nde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bereket ve Ciciler köyleri arasında jandarma asayiş timlerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramalarda 9 kilogram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, muşta, demir dövme bıçak ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.G, S.B, H.P, Ü.U, H.E. ve İ.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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