02.07.2019 17:47
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Osmaneli'nde fotoğraf şenliği

Osmaneli

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf şenliği düzenlenecek.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf şenliği düzenlenecek.

Osmaneli Belediyesinin katkılarıyla ilki gerçekleştirilecek olan şenlikte, ulusal ve uluslararası tanınmış pek çok değerli fotoğraf sanatçısının eserleriyle buluşma fırsatı bulunacaktır. Üç gün sürecek olan etkinlik kapsamında ilçenin tarihi dokusu ve yaşam şeklini tanıtmak üzere değişik alanlarda fotoğraf gezileri düzenlenecek.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Osmaneli turizmde yükselen değer olurken ilçemize ilgide her geçen gün artıyor. Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü ve değerli fotoğraf sanatçılarının katılımları ile gerçekleşecek etkinlik Osmaneli tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Fotoğrafla ilgilenen herkesin katılımını bekler, etkinliğimize katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Yaşam

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