Haberler » Yaşam » Osmaneli'nde gastronomi turizmi canlanacak - Haberler

Osmaneli'nde gastronomi turizmi canlanacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu yıl öğrenci almaya başlayan aşçılık programı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinin her geçen gün artan turizm potansiyeline katkı vermeye hazırlanıyor.

31.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:59 Osmaneli'nde gastronomi turizmi canlanacak
Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu yıl öğrenci almaya başlayan aşçılık programı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinin her geçen gün artan turizm potansiyeline katkı vermeye hazırlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından imzalanan protokolle, ilçenin tarihi konaklarından Necla Hanım Konağı üniversiteye uygulama mutfağı olarak tahsis edildi.

Konakta mutfak kurulum hazırlıkları son hızla devam ederken, aşçılık öğrencileri uygulama derslerine geçici olarak Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'nde başladı. Aşçılık Programı hocaları Öğr. Gör. Burak Çıtak, Öğr. Gör. Ebubekir Yılmaz ve Öğr. Gör. Yusuf Çuhadar nezaretinde başlayan uygulama derslerinin ilkinde öğrenciler 'Doğrama Teknikleri' ve 'Bağlayıcılar' konularını işledi.

Üniversitenin Bilecik'te yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Osmaneli MYO Aşçılık Programı ile nitelikli profesyonel aşçılar yetişecek ve Osmaneli'nin gastronomi turizminin gelişmesine büyük katkı sağlanacak. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

14:10   Carlos Ghosn - Wall Street Journal: Japonya'da ev hapsinde tutulan eski Nissan CEO'su Türkiye... - Haberler
14:06   Bursa'da yangında can pazarı - Haberler
14:04   Köyde, sahte ve kaçak içki üretimine 37 bin 275 lira ceza - Haberler
14:03   Çorum'da yabancı uyruklu genç darp edildi - Haberler
14:03   Kırşehirli saz üreticisi İnce, 2019 yılında 60 saz üretti - Haberler
13:35   Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı - Haberler
12:28   Son dakika: Irak'ta ortalık karıştı! Göstericiler ABD Büyükelçiliği'ni ateşe verdi - Haberler
11:27   Kartal'da site otoparkında istinat duvarı çöktü - Haberler
11:12   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı - Haberler
10:59   Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı - Haberler
31.12.2019 14:14:57