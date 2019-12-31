Osmaneli'nde gastronomi turizmi canlanacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu yıl öğrenci almaya başlayan aşçılık programı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinin her geçen gün artan turizm potansiyeline katkı vermeye hazırlanıyor.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından imzalanan protokolle, ilçenin tarihi konaklarından Necla Hanım Konağı üniversiteye uygulama mutfağı olarak tahsis edildi.



Konakta mutfak kurulum hazırlıkları son hızla devam ederken, aşçılık öğrencileri uygulama derslerine geçici olarak Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'nde başladı. Aşçılık Programı hocaları Öğr. Gör. Burak Çıtak, Öğr. Gör. Ebubekir Yılmaz ve Öğr. Gör. Yusuf Çuhadar nezaretinde başlayan uygulama derslerinin ilkinde öğrenciler 'Doğrama Teknikleri' ve 'Bağlayıcılar' konularını işledi.



Üniversitenin Bilecik'te yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda Osmaneli MYO Aşçılık Programı ile nitelikli profesyonel aşçılar yetişecek ve Osmaneli'nin gastronomi turizminin gelişmesine büyük katkı sağlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA