24.06.2019 11:54
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Osmaneli'nde hız ve trafik kontrolleri başladı

Osmaneli

Bilecik'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede hız ve trafik kontrolleri başladı.

Bilecik 'in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçede hız ve trafik kontrolleri başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin , konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Osmaneli'nde trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarla tehlikeli durumların ortadan kalkacağını belirtti. Şahin, "Osmaneli Kaymakamlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Osmaneli Şoförler Odası ve tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte Osmaneli şehir içi trafiği için birlikte çalışıyor ve çözüm üretiyoruz. Özellikle artık başlamış olan şehir içi hız kontrolü ve radar uygulamalarına halkımızın dikkat etmesini diliyoruz. Tır ve kamyon park sorunu içinde sürücülerin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Hep birlikte ve sizlerinde önerilerini dikkate alarak yapmakta olduğumuz trafik uygulamalarına halkımızın büyük destek vereceğine inanıyoruz. Canımız yanmadan uygulamaları sahiplenmeli, uymayanları uyarmalıyız. Osmaneli her alanda örnek olduğu gibi, trafik konusunda da örnek bir kent olacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Münür Şahin , Bilecik , Osmaneli , Yaşam

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