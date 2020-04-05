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Osmaneli'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte ve ilaçlama yapıldı.

05.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:58
Osmaneli'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte ve ilaçlama yapıldı.
İlçede kurulan pazarın ardından tüm alanda ilaçlama yapan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilerin de isteklerine yardımcı oluyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede salgına karşı büyük bir mücadele çalışması başlatıldığını ifade etti.
Her çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Şahin, "Bugün en uç köşelere kadar dezenfekte ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştirdik. Mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. İhtiyacı olanlara anında destek oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı bu zor dönemde yalnız bırakmıyoruz. Maddi sıkıntıda olanlara erzak, malzeme, yakacak, su ve diğer yardımlarda dahil olmak üzere destek veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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