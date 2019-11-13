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Osmaneli'nde müftüler toplantısı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

13.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:31Osmaneli'nde müftüler toplantısı
'in ilçesinde il ve ilçe müftüleri ile yardımcılarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Necati Akkuş Başkanlığında Bilecik'in Osmaneli İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı.

Toplantıda güncel idari konular, planlanan 37 il müftüleri istişare konuları, Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı, Mevlid i Nebi Haftası programına davet edilen Cevat Akşit hocanın konferansına ilçe müftülerinin davet edilmesi, Mevlid-i Nebi Haftası planlamaları değerlendirilmesi, 'Din Görevlisi ile 365 Gün' adlı eserin her cami için alınması ve ders olarak işlenmesi, uygulanmış örnek projenin anlatılması, 23-24 Kasım Din Öğretimi Programı anlatılması, hac ve ön kayıt tarihleri ve kur'a çekimi ile ilgili konuları görüşüldü. - BİLECİK

Necati Akkuş, Osmaneli, Bilecik, Müftü, Yaşam

Kaynak: İHA

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