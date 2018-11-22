Osmaneli'nde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye ekipleri tarafından yapılan Sokak Sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak 350 bin metre karelik sit alanımızda restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte devam ediyoruz. Osmaneli için büyük değer taşıyan konaklarımızı eski görkemli konumuna getirmeye çalışıyoruz. Değişik fonlardan sağladığımız desteklerle Osmaneli Belediyesi 28 konak sahibi oldu. Tarihi konaklarımızı restorasyon sonrası otel, restoran, ticarethane, kafe, müze vb amaçlarla kullanacağız. Balaban
Meydanından Rüstem Paşa Cami'ne kadar uzanan alanda yaklaşık 50 konak ve altyapı, yol restorasyon çalışmalarını yapıyoruz.Osmaneli konakları ile turizmde yeni bir değer oluyor.İlçemizde yatak kapasitesini kısa sürede 250 yatak, sonrası 500 yatak seviyesine çıkarmak için yatırımlarımız devam ediyor. Yapılan konaklarımız ilçemizi turizmde çok ileriye götürecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
22 Kasım 2018 Perşembe 12:17