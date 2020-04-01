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Osmaneli'ndeki ormanlar tehlike altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanlarda bolca bulunan şimşir ağaçları kurumaya başladı.

01.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
Osmaneli'ndeki ormanlar tehlike altında
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanlarda bolca bulunan şimşir ağaçları kurumaya başladı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Grubu üyeleri Osmaneli'nde bağlı Orhaniye köyündeki ormanlık alanda bulunan şimşir ağaçlarının kuruduğunu görüntülemesi karşısında köy halkı tedirgin.

Konu hakkında açıklama yapan köy halkından Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyesi Nuri Akkurt, "Köyümüzde bulunan şimşir ormanının halini görüyorsunuz, ağaçlar kurumaya başlamış. Neden olduğunu bilemiyoruz. Köylüler, çevreciler olarak endişeliyiz. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri burada gerekli önlem almazlarsa Osmaneli ilçesinde ilgilenecekleri bir orman kalmayacak. Şimşir ağacı uzun zamanlar içerisinde yetişen bir ağaçtır. Bu ormandaki yaklaşık 200-300 yıllık ağaçlar var. Sorunun belirlenip bir an önce çözüm alınmasını bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Orhaniye, Osmaneli, Bilecik, Yaban, Güncel
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