Haberler » Yaşam » Osmaneli'ne yöresel ürün satışları için destek sağlanacak - Haber

Osmaneli'ne yöresel ürün satışları için destek sağlanacak

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Varlık Temelli Topluluk Kalkınma Modeli Başkanı Ferhan Geylan'ı ziyaret etti.

25.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:34Osmaneli'ne yöresel ürün satışları için destek sağlanacak
'in İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Varlık Temelli Topluluk Kalkınma Modeli Başkanı Ferhan Geylan'ı ziyaret etti.

Başkan Şahin, ziyaretlerinde Geylan'dan Osmaneli'ndeki yöresel ürün satışları için destek sözü aldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "İlgileri ve destekleri için OGLİV Kurucusu ve Başkanı Ferhan Geylan'a teşekkür ediyorum. Özellikle Osmaneli Belediyesi yöresel ürünleri olan ayva lokumu, salça, lefke bezi, tarımsal ürünler gibi birçok ürünün pazarlanması ve satışında ilçemize sağlayacakları proje destekleri ve alım sözleri için birlikte çalışmaktan zevk alacağız. OGLİV ile işbirliğimiz artarak devam edecek" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
12:58 Vali Erin'den Şanlıurfa Kitap Fuarı'na davet
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:55 Yaşları küçük yaptıkları örnek davranış büyük
11:39 Başkan Demirtaş: "Gençlik Meclisi Kent Konseyi önemli çalışmalara imza atacak"
11:38 Başkan Demirtaş: "Zor gününde vatandaşımızın yanındayız"
11:30 Kars'ta güvercin festivalinde dereceye girenlere ödülleri verildi
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
20:26 Üniversite öğrencisi atkıyla kendisini kalorifer borusuna astı
25.11.2019 13:16:23