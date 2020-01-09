Haberler » Yaşam » Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı - Haberler

Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ayva lokumu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı.

09.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:38Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı
'in ilçesinde üretilen ayva lokumu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın ilimize ve ilçelerimize destekleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı onaylı Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinden yer alarak ilçemiz tarımına destek olan genel müdürümüz, Osmaneli Belediyesince Kadın Girişimciler desteği ile üretilen salça siparişleri ile tarıma katkı sağlamaya devam etmişti. Geçtiğimiz hafta ise gerekli üretim süreci ve kalitesi uygun görülen ayva lokumumuz da artık Tarım Kredi Satış Mağazalarında Türkiye'nin her köşesinde yerini alacak. İlk sipariş bin paket ayva lokumu olarak önümüzdeki hafta teslim edilecek. Yine devam edecek ayva lokumu üretimleri ile Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer müşterilerimiz için 200 kilogram ayva lokumu üreteceğiz. İnhisar ilçemiz için 2020 yılında 50 kilogram nar lokumu üreteceğiz. Karpuz pekmezi üretiminde ise çok ciddi pazar yakalayacağız. Meyve sebze kurutma, meyve suyu üretimlerimizle Osmaneli Belediyesi tarımsal ürünlerde çiftçilerimiz için çok önemli alıcı konumuna gelecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:26  MHP'li Enginyurt'tan FETÖ ile mücadele açıklaması Açıklaması - Haberler
13:22  Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım - Haberler
13:20  Başkan Söğüt esnafı dinledi - Haberler
13:19  Pakistan Başbakanı İmran Khan, ABD-İran gerilimini düşürmek için harekete geçti - Haberler
13:19  Kocaeli'de kaçak cep telefonu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
13:18  Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheliye adli işlem başlatıldı - Haberler
12:56  İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada! - Haberler
12:49  İranlı çocuklar, Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi - Haberler
12:27  Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir - Haberler
12:01  Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı - Haberler
9.01.2020 13:39:22