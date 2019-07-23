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"Osmaneli spor takımlarının kamp merkezi olacak"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen ilçenin, spor takımları için de kamp merkezi olacağını söyledi.

23.07.2019 15:49
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen ilçenin, spor takımları için de kamp merkezi olacağını söyledi.
İçmeler tesisinde kampa giren ve şehir stadyumunda Beşiktaş Kadın Futbol Takımının antrenmanını ziyaret eden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene de ilçelerinde kamp yapan Beşiktaş takımının şampiyon olduğunu söyledi.
Şahin, tüm spor takımlarını kamp için Osmaneli'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, "Ağustos ayında Zafer Kupası düzenleyeceğiz. Hedefimiz Osmaneli'yi turizme açarken aynı zamanda spor turizmine de hazır haline getirmekti. Sportif tesislerimiz bu anlamda yeterli. Yer konusunda belli bir noktayı yakaladık. Takımlarımız kamp yapabiliyor. Bir ay içinde yatak kapasitemizi 250'ye çıkarıyoruz. Bu da çok önemli. Osmaneli artık 500-600 kişiyi ağırlayacak konuma gelecek. Osmaneli spor takımlarının kamp merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Münür Şahin, Osmaneli, Beşiktaş, İçmeler, Güncel

Kaynak: AA

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