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Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 100 metruk binayı yıktı.

10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:07Osmangazi Belediyesi 100 metruk binayı yıktı
Belediyesi, 2019 yılında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden 100 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit eden metruk binaları tek tek yıkıyor. Uyuşturucu madde kullanıcılarının da mesken edindikleri binalar konusunda gelen şikayetleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019 yılında ilçenin çeşitli noktalarında yer alan toplam 100 binayı yıktı. Metruk binalar, iş makinesi ile tek tek yıkılırken, mahalle sakinleri özellikle küçük çocukları için tehlike arz teşkil eden binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Metruk binaların kötü maksatlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok şikayet alıyoruz. Bilhassa uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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