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Osmangazi Belediyesi can dostlara kucak açtı

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 8 bin 117 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:03Osmangazi Belediyesi can dostlara kucak açtı
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 8 bin 117 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Sahipsiz hayvanların kontrol ve tedavilerini, kısırlaştırma ve aşı işlemlerini yerine getirerek tekrar alındıkları ortamlara bırakan Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında binlerce sokak hayvanına kucak açtı. Kalitesi ve güvenilirliğiyle 'nin en önemli hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 8 bin 117 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi. Barınağa getirilen sokak hayvanlarının kontrol ve tedavileri yapılıp, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yerine getirilerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşamaları temin edildi.

Can dostların en büyük destekçisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 2019 yılında 5 bin 698 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, 2 bin 282 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. 2 bin 419 sokak hayvanına ise kısırlaştırma harici ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlanırken, 9 bin 213 hayvan ise koruyucu hekimlik hizmetinden faydalandı. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni yıl boyunca 29 bin 976 vatandaş ziyaret etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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