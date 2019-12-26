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Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam not

Gemlikli hayvanseverler, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile birlikte, Türkiye'deki tüm belediyeler için örnek olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni gezdi.

26.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:51 Osmangazi Belediyesi'nin Hayvan Barınağı'na tam not
Gemlikli hayvanseverler, AK Parti Milletvekili Zafer Işık ile birlikte, Türkiye'deki tüm belediyeler için örnek olan Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni gezdi. Hayvanseverler merkeze tam not verdi.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Gemlik'ten gelen hayvanseverleri ağırladı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın misafiri olarak Avrupa'nın en büyük hayvan barınağına gelen hayvanseverlere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun tarafından bilgiler verildi. Hamitler Mahallesi'nde 114 dönümlük arazi üzerine kurulan tesis, kalitesi ve modern yapısıyla hayvanseverlerin beğenisini kazandı. Merkezde, bakım ve tedavileri yapılan köpekleri, kedi villaları, kedi tedavi ünitesi ve diğer bölümleri gezen Gemlikli hayvanseverler, tesisin sadece Bursa için değil, tüm Türkiye'deki can dostlar için çok önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da Gemlik'teki hayvanseverler ile birlikte Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Osmangazi Belediyemiz'in bu tesisi, 114 dönüm alan üzerine kurulmuş, Avrupa'nın en büyük merkezi durumunda. Buradaki can dostlar için kurulan bakım ve tedavi bölümlerini inceledik. Her detay düşünülerek hayata geçirilen bu modern tesisi şehrimize kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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