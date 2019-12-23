Osmangazi Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen panelde Dr. Hacer Karabağ, Sarıkamış Harekatı ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

"Sarıkamış Harekatı Toplumun İçinde Yaradır"

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve çok sayıda askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın manevi bakımdan yüreklerde bir yara olduğunu belirten Karabağ, "Sarıkamış Harekatı, aradan geçen 105 yıla rağmen bu toplumun içindeki en büyük acılardan biridir. Çünkü binlerce askerimiz özellikle yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit oldu. Bizler, tarihin ortanca çocukları olarak öyle bir dönemdeyiz ki kriz, savaş ya da buhran görmedik. Fakat, tarihimiz bizim görmediğimiz acıları adeta içimizde hissettirdi" dedi.

Özellikle gençlere tarih bilincinin aşılanması gerektiğini ifade eden Karabağ, "Gençlerimizin milli şuurla yetişmesi, tarihini bilmesi ve ecdadına saygı göstermesi oldukça önemlidir. Bu sebeple konferansımızda harekatın ortaya çıkışı, Kafkas cephesinin sebepleri, başarısızlığın nedenleri üzerinde konuştuk. Bunları çeşitli istatiksel verilerle ortaya koyduk. Tüm kaynakların birleştiği ortak noktanın Sarıkamış'ta Türk askerinin büyük kahramanlığı ve özverili savaşı olduğunu gördük. Ayrıca kahraman ecdadımızı gençlerimiz ile anmaktan büyük gurur duyduk" diye konuştu.

Panelin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Raif Endar, Dr. Hacer Karabağ'a teşekkür etti.