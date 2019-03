Osmangazi Belediyesinden Demirtaş'a Katı Atık Toplama Merkezi

Kaynak: AA

Osmangazi Belediyesince her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak Demirtaş Katı Atık Toplama Merkezi törenle hizmete açıldı.Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bunun çevreci düşüncenin öne çıktığı bir proje olduğunu söyledi.Dündar, evsel atıkların belediye tarafından sadece toplanmadığını, aynı zamanda dönüşüme gidebilecek olanların ayrıştırıldığı ve ekonomiye katkılar sağlandığını dile getirdi.Osmangazi'nin 136 mahallesinde günde 871 ton çöp toplandığını aktaran Dündar, "Geri dönüşüm projelerimizle ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, çevre bilincini aşılayan ve çevre temizliğini yaygınlaştıran birçok proje yürütüyoruz. Tüm dünyada giderek büyüyen ve çevre sorunu haline gelen kısaca elektronik atık olarak nitelendirilen atıkları 2008 yılından beri başarılı bir şekilde toplamayı sürdürüyoruz. 252 elektronik atık toplama noktası oluşturduk." dedi.Dündar, geri dönüşüm projeleriyle şehrin kaynaklarının da koruma altına alındığını vurguladı.Belediye Başkanı Dündar, şunları kaydetti:"Bugüne kadar 111 bin ton ambalaj atığı toplayarak 1 milyondan fazla yetişkin ağacı kesilmekten kurtarmış olduk. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen okullar arasındaki atık pil toplama yarışmaları ve çeşitli projelerle 53 bin 546 kilogram pil toplandı. Yine belediyemiz önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği yapıp okullar arasında bitkisel atık yağ toplama yarışması ile bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Yani çocuklar üzerinden aileleri uyararak onların da atık yağları lavabolara ve toprağa dökmesini engellemiş oluyoruz."Demirtaş bölgesine 5 dönüm alanda kurulan tesiste atıkların 14 ayrı kategoride toplandığını bildiren Dündar, "Evlerinizdeki yemek artığı çöpler haricinde ambalaj atıkları, lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları burada ayrıştırılarak geri dönüşüm için ilgili yerlere gönderiliyor." diye konuştu.