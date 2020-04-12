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Osmangazi'de 1 haftada 800 kamu binası dezenfekte edildi

Osmangazi Belediyesi, koronovirüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:16
Osmangazi'de 1 haftada 800 kamu binası dezenfekte edildi
Osmangazi Belediyesi, koronovirüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Koronavirüs vakasının Türkiye'de ilk görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları bu salgın hastalıktan korumak adına bütün imkanlarını seferber etti. İlçedeki ortak kullanım alanlarının temizlenmesi çalışmaların temelini oluştururken, ekipler 7/24 mesai yapıyor. Osmangazi'deki çalışmalar kapsamında son bir haftada 800 kamu binası ve binlerce nokta titizlikle dezenfekte edildi.

Temizlik ve sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'nin ve hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor. Ortak kullanım alanları, pazarlar, meydanlar, sağlık merkezleri, ibadethaneler, çöp konteynerleri, cadde ve sokakları aralıksız temizleyerek ve dezenfekte ederek salgının yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Salgınla mücadele ederken,vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürmek adına çalışan kamu görevlilerimizin virüse yakalanmaması için 800 kamu binasını sürekli dezenfekte ediyoruz. Sağlık merkezlerinden, belediye binalarına kadar her birime ulaşmaya çalışıyoruz. Valilik, kaymakamlık, adliye, sağlık merkezleri, PTT binaları, camiler, muhtarlıklar, hizmet binaları ve alt geçitler rutin olarak dezenfekte ediliyor. İnşallah, bu salgından el birliğiyle kurtulacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Koronavirüs, Osmangazi, Güncel
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