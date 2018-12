Osmangazi'de 493 Sokak Hayvanı Sıcak Yuvaya Kavuştu

2018 yılında merkeze sağlık ve bakım için getirilen hayvanlardan 493 tanesi sahiplendirildi.

Yardıma ihtiyacı olan bütün sokak hayvanlarına kucak açan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostlarımızın her türlü bakım ve tedavilerini yaparken, her yıl yüzlerce hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşmasını da sağlıyor. Kalitesi, güvenirliği ve modern yapısıyla Türkiye ve Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesise, sokaklardan toplanarak getirildikten sonra kısırlaştırılıp, aşı ve tedavisi yapılan hayvanların bir kısmını doğal ortamlarına bırakılırken 2018 yılı içerisinde 493 hayvan sahiplendirildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade ederek, "Hayvanlar için en güzel hizmet onları sıcak bir yuvaya kavuşturmak. Hayvan severleri pet shoplardan hayvan satın almak yerine barınaklardan ücretsiz olarak sahiplenmeye davet ediyorum. Barınağa gelen vatandaşlarımızın hayvan sahibi olması için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sahiplendirme aşamasından sonra hayvanların bakım ve tedavileri konusunda da destek veriyoruz" dedi.

