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Osmangazi'de bir evin kaçak bölümü yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Reyhan Mahallesi'nde bir evin kaçak bölümünü yıktı.

11.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:14Osmangazi'de bir evin kaçak bölümü yıkıldı
Belediyesi, Reyhan Mahallesi'nde bir evin kaçak bölümünü yıktı.

Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Reyhan Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçak bölüm yaptığını tespit etti. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen kaçak bölümün, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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