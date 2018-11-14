Osmangazi'de Camilere Hizmet

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin dış cephe ve çevre düzenlemelerini yaparak yenilemeye devam ediyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda Osmangazi Belediyesi, Selamet Mahallesi'nde bulunan Aygörenler Cami'nin eksikliklerini gidererek camiyi yeni bir çehreye kavuşturdu. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların talepleri doğrultusunda caminin mekanik tesisat imalatlarını yaptıran, kubbenin boya, tamir ve hat yazım işlerini gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, son olarak caminin tuvalet ve abdesthanelerini yenileyerek, bahçesindeki bin 200 metrekarelik alana mineral yüzeyli parke taşı döşedi. Yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca caminin çevre duvarı üzerinde düzenlemeler de yapıldı ve duvar üzerine ferforje demir korkuluk takıldı.Yürütülen çalışmalar ile caminin etrafı açılırken, aynı zamanda mahalleye bir meydan da kazandırılmış oldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan bütün camilerimize büyük küçük demeden hizmetlerde bulunuyoruz. Selamet Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız birlik olarak eski durumdaki camiyi yıktı ve yerine güzel bir cami inşa etti. Bizler de cemaatin talepleri doğrultusunda birtakım çalışmalar gerçekleştirdik. Caminin çevre düzenlemesini yaptık. Eksikliklerini giderdik. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yeşillendirme çalışması başlattı. Bu caminin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın mahallelerine sahip çıkmasıyla şehrimiz daha da güzelleşiyor" dedi.