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Osmangazi'de can dostlar sahipsiz değil

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 942 sokak hayvanını sahiplendirdi.

09.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:31Osmangazi'de can dostlar sahipsiz değil
Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2019 yılında 942 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılında hizmete açılan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, daha sağlıklı ve güvenli bir hayat sürebilmeleri için can dostlar için 12 yıldır hizmet veriyor. Kalitesi, güvenirliği ile Avrupa'nın en modern hayvan barınağı olma özelliğine sahip tesise getirilen sokak hayvanlarının bir kısmı kısırlaştırılıp, aşı ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılıyor. Barınaktaki hayvanların bir kısmı ise yeni sıcak yuvalara kavuşturuluyor. Yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarına kucak açan tesis, 2019 yılında 469 köpek, 473 de kedi olmak üzere toplam 942 hayvan sahiplendirilmesini sağladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ancak hayvanlar için en güzelinin sıcak bir yuvaya kavuşmak olduğunu ifade etti. Hayvan severleri pet shoplardan satın almak yerine barınaklardan ücretsiz hayvan sahiplenmeye davet eden Başkan Dündar, "Barınağa gelen vatandaşlarımıza hayvan sahibi olabilmeleri için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sahiplendirme aşamasından sonra da hayvanların bakım ve tedavileri konusunda da vatandaşlarımıza destek veriyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Kaynak: İHA

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