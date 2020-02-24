Osmangazi'de Dostluk Kazanacak

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda Osmangazi 'deki birlik ve beraberlik öne çıkıyor.

Türkiye'de yeni proje ve yatırımların öncüsü olan Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Altınova Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvanın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, belediye olarak, spor alanındaki çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Fetih Kupası'nda 25 takımdan toplam 300 sporcunun ter dökeceğini ifade eden Hasanoğlu, "Birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren karşılaşmalara şahit olacağız. Mahalle sakinlerimiz, hem spor yapacak hem de kaynaşma fırsatı bulacak. Kupanın kazananı ise dostluk olacak. Ayrıca 11 Nisan'da final maçının gerçekleşeceği turnuvamızın ödül töreni, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne çok yakışacak. Katılım gösteren tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir turnuva olacak" dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da, böyle güzel bir etkinliğe imza atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Konuşmalarının ardından turnuvanın açılış maçı, Alaşar ve Demirkapı Mahalleleri arasında oynandı. Demirkapı'yı 10-2 yenen Alaşar Mahallesi turnuvaya hızlı bir başlangıç yaparken, günün ikinci maçında Tuna Mahallesi de Kemerçeşme'yi 8-4 mağlup etti. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda ise Güneştepe Mahallesi, Tayakadın'ı 13-1 skorla farklı yendi.