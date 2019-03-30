Osmangazi'de Futsal Heyecanı Sona Erdi

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Liseler Arası Futsal Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Bursa genelindeki 27 okuldan toplam 324 sporcunun katıldığı turnuvanın yarı finalinde rakiplerini yenmeyi başaran Emir Sultan İmam Hatip Lisesi ve Malcılar Anadolu Lisesi final biletini kaptı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın final karşılaşmasında Malcılar Anadolu Lisesi, Emir Sultan İmam Hatip Lisesi'ni 4-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Yeniceabat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ali Osman Sönmez İmam Hatip Lisesi'ni yenerek kürsüdeki yerini aldı. Turnuvada sporcular toplam bin 350 dakika boyunca sahada mücadele ederken toplam 274 gol atıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kupa töreninde yaptığı konuşmada spora ve sporcuya yönelik yaptıkları yatırımlar ile spor şehri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirtti. Yapmış oldukları hizmet ve eserlerle sadece Osmangazi değil, tüm Türkiye'ye hitap ettiklerinin altını çizen Dündar, "Belediye olarak amatör sporlara destek vererek, bu tesislerin aktif olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Aynı zamanda mimarisi, büyüklüğü ve 73 metre çatı açıklığı olan Osmangazi Atletizm Salonu ile Bursa'ya damga vurmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonda bir araya geldiğimizde güzel işlerin çıktığını gördük. İnşallah gelecek yıllarda turnuvamızın devamını getireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse de, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren takımların sporcularına kupa ve madalyalarını takdim ederek, spor hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler