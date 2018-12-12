Osmangazi'de Genç Star Heyecanı Başladı

Osmangazi Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi katkılarıyla düzenlediği Genç Star Liseler Arası Müzik Yarışması, müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmenin yanında seslerini duyurmalarına da imkan sağlıyor. 50 okulun kayıt yaptırdığı yarışmada gençler Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müziği olmak üzere 3 dalda hünerlerini sergileyecek. En İyi Bayan Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Orkestra ve En İyi Solo Çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak olan genç starlar, üç gün sürecek ön elemeler sonucunda 12 Ocak 2019 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek finalde yarışmaya hak kazanacak.

Ayrıca Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nde solist olarak finale kalan öğrenciler, 8 Ocak 2019 tarihinde Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde sahne alacak.