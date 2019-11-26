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Osmangazi'de kadınca spor başlıyor

Osmangazi Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana özellikle ev hanımları için hayata geçirdiği 'Kadınca Spor' isimli projesi, Dikkaldırım Spor Salonu'nda başlıyor.

26.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:28Osmangazi'de kadınca spor başlıyor
Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana özellikle ev hanımları için hayata geçirdiği 'Kadınca ' isimli projesi, Dikkaldırım Spor Salonu'nda başlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Kadınca Spor, yeni dönemi için dolu dolu bir program hazırladı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek projeye katılan kadınlar, haftanın 3 günü profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde pilates ve zumba yapacak. Fiziksel ve ruhi olarak kendilerini yenileyecek olan kadınlar, 09.00 ile 14.30 saatleri arasında eğitim alacak. Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınların da katıldığı program boyunca katılımcılar hem spor yapacak, hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Kadınca Spor'un her yıl ilgi gördüğünü belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hayata geçirdiğimiz projemiz ile kadınlarımızın hayatlarında bir farkındalık oluşturup, sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kadınlarımız burada yeni dostluklar kuruyor. Geçtiğimiz yıl bin 500 kişi bu aktiviteye katılarak, sağlık için harekete geçmiş oldu. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz. Belediye olarak, sağlıklı ve zinde bir yaşam için sportif faaliyetleri desteklemeye devam edeceğiz. 4 haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek kursumuza herkesi davet ediyorum. Kurstan faydalanmak isteyenler 0533 938 82 70 numaralı telefondan ön kayıt yaptırabilirler" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Spor

Kaynak: İHA

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