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Osmangazi'de kaldırım işgâline taviz yok

Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

19.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:10 Osmangazi'de kaldırım işgâline taviz yok
Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerleri tarafından malzeme, tabela ve ürün bırakılmaması için çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma sebebiyle belediye ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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