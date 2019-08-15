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Osmangazi'de kurban satış yerleri temizlendi

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamladı.

15.08.2019 00:24 Osmangazi'de kurban satış yerleri temizlendi
Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurban satış alanı olarak belirlenen noktaların temizlik çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını rahatça karşılayıp, hijyenik ortamda hayvanlarını kesmelerini sağlamak amacıyla kurban satış yerleri kuran Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarına aralıksız devam etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresince kurban kesim alanlarında anlık müdahalelerde bulunarak, kötü kokuların önüne geçti. Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Geçit ve Veysel Karani mahallelerinde kurulan kurban satış yerleri de, Fen İşleri Müdürlüğü ekibinin yoğun mesai harcaması sonucu gün boyunca temizlendi. Bayramın üçüncü günü itibariyle iş makineleri, arazöz ve kamyonlarla birlikte dezenfekte edilen her iki hayvan pazarı, günlük yaşama uygun hale getirildi.

Kurban Bayramı süresince 6 müdürlükten 185 personelin vatandaşın hizmetinde çalıştığını hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 15 motorize ekip, 24 kamyon, 16 iş makinesi ve 12 su tankeri ile çevre kirliliğine izin vermediklerini belirtti. Yürütülen koordineli çalışma ile Kurban Bayramı'nı huzurlu bir şekilde geçirdiklerini vurgulayan Dündar, "Ekipler, alanda kalan kurban kalıntıları sebebiyle oluşan koku ve sineklere karşı temizlik çalışmalarını sürdürürken, kepçeler ise toplanan atıkları alandan uzaklaştırdı. Böylece kesim yerlerimiz, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırıldı. Bayram süresince özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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