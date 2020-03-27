Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Osmangazi'de merdiven altı tatlıcıya şok baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tatlı üretimi yapan işyerine operasyon gerçekleştirdi.

27.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:47
Osmangazi'de merdiven altı tatlıcıya şok baskın
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tatlı üretimi yapan işyerine operasyon gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını arttıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tatlı ve şekerleme üretimi yapan işyerini denetledi. İntizam Mahallesi'nde merdiven altı tatlı üretimi yapan işyerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, işyerinin ruhsatının olmadığını ve hijyenik koşullarda üretim yapmadığını tespit etti. Yasal işlem uygulayarak üretimi durduran ekip, ayrıca işyerini mühürledi.

Zabıta ekipleri denetim sonrası yaptıkları açıklamada, "Nöbet esnasında karşılaştığımız işyeri, insan sağlığını tehdit eden tatlı üretimi yapıyor. Aynı zamanda işletmenin ruhsatı da yok. İncelemelerimiz sonucunda iki cezai işlem uygulayarak, faaliyetleri durdurduk. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Huzur, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Osmangazi'de merdiven altı tatlıcıya şok baskın - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu Haberler
İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Haberler
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri vatandaşların evine sıcak yemek götürüyor - Haber 15:40: Koronavirüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline moral için pizza ikramı - Haber 15:39: Yerel gazetelerde korona virüs dayanışması - Haber 15:39: Almanya'da korona virüsü ölümlerinin az olmasının nedeni: Yaşlıların yalnız yaşaması - Haber 15:39: Başakşehir'de pazar yerlerine korona virüs düzenlemesi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber