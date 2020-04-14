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Osmangazi'de metruk bina yıkıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir bina, güvenlik açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:20
Osmangazi'de metruk bina yıkıldı
Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir bina, güvenlik açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çirişhane Mahallesi'nde buluna metruk binanın can güvenliği tehlikesi taşıdığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Bina, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile yıkıldı.
İlçedeki metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, ayrıca görüntü kirliliğine de neden olan metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
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