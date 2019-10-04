Osmangazi'de metruk binalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi Er Bilge Serbest Sokak'ta bulunan, 2 katlı metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından ötürü muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayetler aldıklarını belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi.