Osmangazi'de Mikrofon Gençlerde

Liselilerin Yıldızı Genç Star'da Parlayacak

Dündar: "Gençlerimizin Yeteneklerini Keşfediyoruz"

Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine ve seslerini duyurmalarına imkan sağlayan Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nın tanıtım toplantısı, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra jüri üyeleri Prof. Dr. İsmail Göğüş ve Doç. Dr. Ersen Varlı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Başkan Dündar ve jüri üyeleri yarışma hakkında bilgiler verdi.

Belediye olarak gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için kültürden sanata, spordan müziğe kadar birçok alanda proje ürettiklerini belirten Başkan Dündar, "Gençlerimizi, nitelikli sanat eğitimine özendirmek amacıyla Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın kıymetli öğretim üyeleri ile birlikte başlattığımız Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nı yıllardır sürdürüyoruz. Yarışma sayesinde gençlerimizin hem yeteneklerini keşfediyoruz, hem de uluslararası platformlarda yer almalarını sağlıyoruz. Yarışmamız eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Ön elemeler 4-5-6 Aralık tarihlerinde, final ile ödül töreni ise 21 Aralık'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Salonu'nda yapılacak. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik dalında hünerlerini sergileyecek genç yetenekler, En İyi Bayan Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Orkestra, En İyi Solo Çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak" dedi.

"Yarışmamıza Yoğun Bir Katılım Bekliyoruz"

Çocukları ve gençleri her alanda desteklemenin ve cesaretlendirmenin en önemli görevleri olduğunu kaydeden Başkan Dündar, "Yarışma hakkındaki tüm detaylar okullarımızda, internet sitemizde ve Facebook sayfamızda yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmamıza yoğun bir katılım bekliyoruz. Yarışmamıza emek veren kıymetli jürimiz Prof. Dr. İsmail Göğüş, Doç. Dr. Ersen Varlı, Mert Kocaili, Dilek Türkan ve Cenk Yüksel'e çok teşekkür ediyor, şimdiden tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin vizyonu geniş bir belediye olduğunun altını çizen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Göğüş de, "Yerel yönetimle beraber üniversitemizin gücü birleşince ortaya çok güzel projeler çıkıyor. Özellikle birkaç yıldır Başkanımız Mustafa Dündar'ın desteğiyle müzik alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah yeni Zeki Müren'leri, Bülent Ersoy'ları bu yarışmadan çıkaracağız. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya çok güzel şeyler kazandıracağına inanıyorum. Başkanımız Mustafa Dündar'a ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bizlere böyle bir ortamı sunduğu için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Bursa Müzik Potansiyeli Olan Bir Şehir"

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersen Varlı ise bilişim çağında yaşadığımızı ifade ederek, "Bugünkü çağda insanların başarılarını dünya ile paylaşabilme olasılıkları arttı. Bir tek bu yetenekli kişilere cesaret verecek yardımcı hamleler gerekiyor. Bu anlamda yarışmamız büyük önem taşıyor. Çünkü Bursa, müzik potansiyeli olan bir şehir. Buradaki yetenekleri dinledikçe gençlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.