Osmangazi'de Modern Pazar Yerleri

Panayır Kapalı Pazar Yeri İnşaatında Sona Gelindi

Yol ve caddelerin kapatılmasıyla görüntü kirliliğine neden olan ve araç trafiğini aksatan dağınık pazar alanları Osmangazi'de tek tek tarihe karışıyor. İlçedeki birçok mahalleye modern pazar yeri kazandıran Osmangazi Belediyesi, alışverişe konfor getirecek kapalı Pazar yerlerine bir yenisini daha ekliyor. Panayır Mahallesi Kapalı Pazar Yeri inşaatında çelik konstrüksiyon kolon ve kirişlerin montajı yapılıyor.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak her gün 80 farklı noktadaki şantiyede çalışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, "Yeni ve modern Osmangazi'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Pazar yerlerine cadde ve sokaklardan daha modern alanlara taşıyoruz. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın daha iyi şartlarda alışverişlerini yapmalarını sağlamak amacıyla ilçemize yeni kapalı pazar yerleri kazandırıyoruz. Panayır Mahallemiz'de devam eden kapalı pazar yerindeki çalışmalarda sona gelindi. Çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları yapılıyor. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın rahatça alışveriş yapabileceği modern pazar alanını inşallah Ocak ayında hizmete açacağız" dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu da ilçeye modern pazar alanları kazandırmasından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.