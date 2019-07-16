16.07.2019 15:09
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Osmangazi'de Öğrenciler Bilgi Evleri'nde yetişiyor

Osmangazi

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören toplam 120 kursiyerin faydalandığı kurslarda ilk dönemi tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Bilgi Evleri'nden Görkemli Kapanış

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iki dönem halinde başlattığı yaz kursları ile öğrencilere Kuran-ı Kerim eğitimi, değerler eğitimi, resim, el sanatları, drama, işaret dili, akıl ve zeka oyunları kategorilerinde kurslar düzenledi.

"Çocuklarımızın Özgüveni Gelişiyor"

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yaptıkları resim ve el sanatları çalışmalarını beğeniyle inceleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, "Bilgi Evlerimizde hocalarımızın himayesinde gerek el becerileri gerekse değerler eğitimi konusunda çok güzel etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız sahneye çıkıp kendi içlerinden gelerek sergiledikleri oyunlar ve el sanatları çalışmaları ile özgüvenlerini geliştiriyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Albayrak, öğrencilere sertifikalarını vererek, yeni dönemde eğitimlerden faydalanacak çocuklara başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
Bilgi Evleri, Osmangazi, Güncel

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