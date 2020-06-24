Osmangazi'de parklar güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir Bursa için şehrin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Osmangazi'de parklar güzelleşiyor
24.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:04
Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha yeşil bir Bursa için şehrin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı üstün mücadele sergileyen Osmangazi Belediyesi, normalleşme sürecinde park ve bahçelerde düzenli olarak bakım ile onarım yapıyor. Bursa'nın yeşiline yeşil katmak için yoğun mesai harcayan ekipler, çim biçmeden ağaç budamaya, sulamadan yabani otların temizliğine kadar birçok çalışma gerçekleştiriyor. İlçe genelinde yer alan parklardaki oyun grupları, çardaklar ve banklar özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, yeşil alanlar ise hem halk sağlığı hem de çevre düzeni açısından daha nezih bir hale getiriliyor.

Ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde son 9 günde 133 park ile yeşil alanda 376 bin 316 metrekarede çim biçti. Ayrıca 21 noktada 654 adet ağaca şekil, 17 noktada 3 bin 140 metrekarede çalı bitkisi budadı. Bunun yanı sıra 45 park ve yeşil alanda 19 bin 283 adet bitki bakımını üstlenen ekipler, 31 noktada 80 bin 866 adet çiçek dikimi, 100 noktada ise 75 bin 500 metrekare alanda kosa ile ot biçme çalışması yaptı. Vatandaşlara sağlıklı bir ortam sunmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 136 mahallede bulunan 663 park ve yeşil alanda periyodik olarak 1 milyon 613 bin 533 metrekareyi sulayarak temizlediklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
İsrail’de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler Haber
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür’den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Son dakika: 1 Temmuz’da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak Haber
Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünler açık havada yapılacak ve kısa tutulacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada! Haber
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu Haber
Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu
Haberler››Güncel››Osmangazi'de parklar güzelleşiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:14: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK - Haber 14:13: Son dakika haberi | Kenya'da polis 13 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlandı - Haber 14:11: Marmaris Adliyesinin sevimli kargası - Haber 14:09: Adana'da YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi - Haber 14:09: Ataşehir'de YKS öncesi okullar dezenfekte edildi - Haber 13:52: Son dakika: 1 Temmuz'da başlayacak olan düğünlerde damatla gelin harici kimse oynayamayacak - Haber 13:21: Son Dakika: Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi, duruşma 16 Eylül'e ertelendi - Haber 13:02: Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız - Haberler 11:08: Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü - Haberler