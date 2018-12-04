Osmangazi'de Su Kesintisi

Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Yaman Caddesi 10. Güney Sokak ile Yunuseli Mahallesi Hüseyin Kanalıcı Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı ve Dizdar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, Panayır Mahallesi Pınar
Caddesinin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 06 Aralık
2018 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
04 Aralık 2018 Salı 10:17