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Osmangazi'de tarım komisyonu kuruldu

Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez Tarım Komisyonu kuruldu.

04.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:58Osmangazi'de tarım komisyonu kuruldu
Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez Tarım Komisyonu kuruldu.

'nin en verimli tarım alanlarından biri olan Ovası'nın büyük bir bölümünü ilçe sınırları içerisinde bulunduran Osmangazi Belediyesi, çiftçilerin yanında olmak adına Tarım Komisyonu oluşturdu. Aralık ayı olağan meclis toplantısında gündeme getirilen Tarım Komisyonu oluşturulması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Osmangazi Belediyesi bünyesinde ilk kez oluşturulan Tarım Komisyonu, 5 üyeden oluştu. Komisyona, AK Parti'den Halil Döner, Osman Salım ve Mustafa Bektaş, CHP'den Halil Aktaş ve Bülent Özdemir, MHP'den Necati Çelik, İYİ Parti'den ise Sedat Hiçdurmaz seçildi.

Komisyonun kuruluş maksadına dair olarak bilgi veren Başkan Dündar, "Türkiye'nin verimlilik açısından en önemli ovalarından biri olan Bursa Ovası'nda tarım ve hayvancılığın bilimsel ve profesyonel olarak gelişimine yön verici projeler hazırlamak, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeleri tespit etmek için çaba göstereceğiz. Tarım Komisyonu, çiftçimizin sıkıntılarını tespit edecek ve bizler de bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Hedefimiz üreticilerimize katkı sağlayarak Bursa'daki zirai faaliyetleri çok daha iyi yerlere getirmek" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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