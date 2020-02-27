Osmangazi'de Türk Sanat Müziği Ezgileri

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyeleri, Şef Rüştü Şentürk yönetiminde gerçekleştirilen konserde, solo ve koro olarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Gökdere Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Salonu dolduran sanatseverlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği konser yaklaşık 1 saat sürdü. Seslendirdikleri Türk Sanat Müziği eserleri ile gönülleri fetheden Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu ve Şef Rüştü Şentürk, konser sonunda salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışladı.