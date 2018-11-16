Osmangazi'de Türkü Dolu Gece

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan Kültürel İşbirliği Protokolü kapsamında Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkü Dinletisi konserine Bursalıların ilgisi büyük oldu. Akordeon sanatçısı Çağdaş Özkan ile Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi olan gitarist ve vokal Furkan Aktakka'dan oluşan ikili, Anadolu, Balkan, Azerbaycan ve Kırım yörelerine ait birbirinden güzel türküleri hem çaldı hem de söyledi. Yaklaşık iki saat süren konserde Özkan ve Aktakka, 11 eser seslendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da dinleyici olarak yer aldığı konserde 'Allamallam Seni Yar', 'Drama Köprüsü', 'Çanakkale İçinde', 'Yüksek Yüksek Tepelere', 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Ey Güzel Kırım' gibi birbirinden güzel türküleri söyleyen Çağdaş Özkan ve Furkan Aktakka, dinleyenlerden tam not aldı. Konser sonunda Özkan ve Aktakka, türkü severler tarafından ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, konser sonunda Özkan ve Aktakka'ya verdikleri muhteşem konser için teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.