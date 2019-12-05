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Osmangazi'de velilere anne baba tutumları anlatıldı

Osmangazi Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurduğu Bilgi Evleri'nden faydalanan öğrencilerin velilerine, anne baba tutumları konusunda eğitim verildi.

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:58Osmangazi'de velilere anne baba tutumları anlatıldı
Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurduğu Bilgi Evleri'nden faydalanan öğrencilerin velilerine, anne baba tutumları konusunda eğitim verildi.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Bilgi Evleri bünyesinde psikolog ve pedagog olarak hizmet veren Güler Güleç, anne babaların çocuklarına karşı davranış biçimleri, çocuklar üzerindeki etkileri, aşırı sevgi ya da sevgisizliğin nelere sebep olabileceği konularında velileri bilgilendirdi. Bunun yanı sıra aşırı korumacı, hoşgörülü, reddeden veya kontrol eden aile tutumları da katılımcılara anlatıldı. Yaklaşık iki saat süren eğitim sonunda Güleç, ailede iletişim ve bilinçlendirme ne kadar etkiliyse o oranda sağlıklı nesiller yetiştirileceğinin altını çizdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirten veliler ise böyle bir fırsatı sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Bilgi Evleri, Osmangazi, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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