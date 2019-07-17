17.07.2019 16:57
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Osmangazi'de yollar yenileniyor

Osmangazi

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde asfalt bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra kaldırım, tretuvar ve parke taşı döşeme çalışmalarını da aralıksız şekilde sürdürüyor.

İlçe genelinde birçok mahallede yol genişletme, onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ovaakça Mahallesi'ndeki cadde ve sokakları yeniliyor. Ekipler, Somuncubaba ve 20. Karanfil Sokak'ta bir süre önce başladıkları tretuvar ve parke kaplama çalışmalarına devam ediyor.

"Yaşanabilir Osmangazi ve Bursa" için altyapı ve üstyapı çalışmalarını kent kimliğine uygun şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi'de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını ilçemizin birçok noktasında titizlikle sürdürüyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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