Haber, Son Dakika, Haberler

Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım
05.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:08
Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm alanlardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi'de virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren başlayan çalışmalar, başarılı bir şekilde devam ediyor. 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan ilçenin dört bir tarafında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Osmangazi Belediyesi, 13 Mart - 4 Mayıs tarihleri arasında korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 55 bin 229 talep kaydı oluştururken, bu talepler doğrultusunda 216 bin 831 noktaya sosyal yardım, erzak, çorba ve ekmek dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu.

İlçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veren ekipler, 88 bin 50 noktada meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptı. Bunun yanında parklarda 8 bin 25 ilaçlama yapan belediye ekipleri, 2 bin 621 resmi kurum, iç mekan ve ibadethane dezenfeksiyonu yaparken, 2 bin 409 işyeri ve pazar alanı denetledi. Osmangazi'deki can dostları da unutmayan Osmangazi Belediyesi, 3 bin 624 sokak hayvanı tedavisi, besleme çalışması ve haşere ilaçlaması yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan tedbirlerle zorlu süreci başarılı olarak yönettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına 11 Mart'tan itibaren yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden Osmangazi'nin her noktasını temizliyor, dezenfekte ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için her alanda mücadele ediyoruz. Evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, erzak yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Bu süreçte hemşehrilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bir süre daha evlerinde kalmaya devam etsin, biz onların her zaman yanındayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haberler››Güncel››Osmangazi'den 216 bin noktaya sosyal yardım - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 22:44: Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber