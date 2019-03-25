Osmangazi'den 'Bir Tutkum Var' Konferansı

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde verdiği konferanslar ile kendinden söz ettiren Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun, dünyanın en büyük kubbesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde dijital dünya ile birlikte yaşanan son gelişmeleri, dünya üzerinde yazılan senaryoları anlattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın vatandaşların arasında oturarak izlediği konferansa AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Osmangazi Gençlik Kolları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DÜNDAR: "TÜM İNSANLIĞA HİZMET EDİYORUZ"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, böyle önemli konu başlığına sahip bir konferansta Abdurrahman Uzun'u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, marka bir eser oldu. Adeta bir ziyaret merkezi haline geldi. Açıldığı günden bu yana her geçen gün ziyaretçi sayısında önemli bir artış oluyor. 51 farklı ülkeden 330 bin kişi ziyarete geldi. Burası sadece bir müze değil, bir kültür ve yaşam merkezi. Bugün de Türkiye'nin dikkatini çeken bir etkinliğe Abdurrahman Uzun kardeşimiz ile imza atıyoruz" dedi.

1326'da Bursa fethedildikten sonra barış felsefesinin tüm dünyaya yayıldığını belirten Başkan Dündar, "Ülkemiz üzerinde akla hayale gelmedik oyunlar oynanıyor. Eskiden savaşlar meydanlardaydı. Şimdi ise içimize sızarak, ülkeyi içerden fethetme girişimleri oluyor. Çok şükür milletimiz küllerinden doğarak, tarihte olduğu şekilde yeniden bir yolculuğa çıkıyor. Bizler de belediye olarak hizmetlerimizi Osmangazi ile sınırlı tutmayarak, tüm Müslümanlığa ve insanlığa karşı sürdürüyoruz" diye konuştu.

UZUN: "50 YIL SONRA MUSTAFA DÜNDAR İSMİ KONUŞULACAK"

Konuşmasına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi hakkındaki övgü dolu sözleriyle başlayan Abdurrahman Uzun da, "Dünyada birçok panorama müzesi gördüm ancak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kesinlikle gördüklerim arasında en güzeli. Öncelikle Türkiye'ye böyle bir eser kazandırdığı için Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Bir işi yapmış olmak için yapmamış. Gerçekten bu bina en ince ayrıntısına kadar düşünülerek, hakkı verilmiş. 10 numara bir eser olarak ortaya çıkan bu eserin kıymetini bilmeliyiz. İnanıyorum ki, 50 yıl sonra Mustafa Başkanın ismi bir yerlerde yazılı olacak" dedi.

16 aydır serüvende olduğunu ve gençlerle bir araya gelerek düşüncelerini paylaştıklarını söyleyen Uzun, "Beni yollara düşüren bir dert var. Cebimde çok süslü kelimelerim yok. Ben, bu topraklarda doğmuş ve bu topraklarda emaneti teslim etmek isteyen kardeşinizim. Bizim toplum olarak en büyük problemimiz özgüvendir. Biz kendimize güvenmiyoruz. Bunun sosyolojik sebepleri vardır. Dikkat edin kilolu olanlar zayıflamaya, zayıf olanlar kilo almaya, uzun olanlar kısa olmaya kısa olanlar uzun olmaya çalışıyor. Kendimizi beğenmiyoruz ve kendimizde bir kusur buluyoruz. Halbuki atladığımız bir yer var. Bunlar yaradanın bize özel kıldığı şeylerdir. Onun için biz kendi halimizi, ruhumuzu ve yaşantımızı sevebilirsek özgüvende bir basamak daha tırmanmış olacağız" ifadelerini kullandı.

1993'te Avrupa'nın ortasındaki savaşta Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nü 200'ü aşkın bombayla yıkamadıklarını vurgulayan Abdurrahman Uzun, "Mostar Köprüsü, ancak kilit taşları bulunduktan sonra yıkılabildi. Ben de şimdi sizlerden rica ediyorum, kilit taşlarınızı tespit edin. Kilit taşınızı koruduğunuz müddetçe dışarıdan top atılsa sizi yıkamaz. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, davet edilmeden beklenen insanlarız. O yüzden kimse ırk muhabbeti yapmasın. Benim için Türk demek; Hz. Ömer ile beraber Arap, Selahaddin Eyyubi ve İdris-i Bitlisi ile Kürt, Şeyh Şamil ile Kafkas demektir. Aliya Izzetbegoviç ile Boşnak, Mehmet Akif Ersoy ile Arnavut, Yavuzla, Kanuniyle, Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'la da Türk demektir. Bizi bu kardeşliğimizden taşımaya çalışmasınlar" diye konuştu.

Konuşmasında 'Allah sana ne yetenek verdi ise ondan imtihan edecek' diyen Uzun, şunları söyledi: "Allah bana neden çok güzel binalar yapmadın demeyecek. Ben diyar diyar dolaşarak bu ülkede olup bitenleri en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Elimde olan imkanlarla bazen dijital dünya üzerinden bazen de panellerle, konferanslarla dünyaya doğruları haykırmaya devam edeceğim. Bizler depresyona giremeyiz. Depresyona girmek üzereyim diyen açsın yüce yaradanın kitabını okusun. Bizim her şeyimiz orada mevcut"

Konferansın sonunda Araştırmacı-Yazar Abdurrahman Uzun'a Osman Gazi'nin tahta oturuşunu simgelen biblo hediye edildi. Program sonunda Bursalılar tarafından ayakta alkışlanan Uzun, kendisini ağırladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler