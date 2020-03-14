Osmangazi'den korona virüsü tedbirleri
Osmangazi'den korona virüsü tedbirleri Şehir merkezindeki ortak alanlar dezenfekte ediliyor Dündar: "Bu işin esası temizlik" Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini arttırdı.
14.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:00
Osmangazi 'den korona virüsü tedbirleriŞehir merkezindeki ortak alanlar dezenfekte ediliyorDündar: "Bu işin esası temizlik"
BURSA - Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini arttırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı dezenfekte ediyor.Türkiye'de de yeni tip korona virüsü olayının görülmesinin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tedbirler çerçevesinde şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren başta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami çevresi ve Orhangazi Parkı olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ile araç ve gereçlerde ilaçlama yaptı.Orhangazi Parkı'ndaki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, corona virüsüne tedbir olarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda dezenfekte çalışmalarının gece gündüz yapıldığını ifade eden Dündar, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zafer Plaza çevresi, tarihi Büyükşehir Belediye binası çevresi, Ulucami bahçesi ve Orhangazi Parkı'nda yaptığımız ilaçlama çalışmalarıyla buraların daha sağlıklı hale getirilmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalar sürekli olarak yapılacak. Bazı bölgelerde buharlı yıkamalar gerçekleştireceğiz. Şehrimizin sağlıklı kalması ve virüsü engellemek adına bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu işin esası temizliktir. Başta kendimiz, daha sonra yediğimiz içtiğimiz gıdalar ile şehrimiz temiz olmalı. Her yerde temizliği sağladığımız zaman bu virüs buralara gelemeyecek inşallah" dedi.Vatandaşlar da belediyenin yaptığı dezenfekte çalışmalarından çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Dündar'a teşekkür etti.
BURSA - Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı önlemlerini arttırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları virüse karşı dezenfekte ediyor.Türkiye'de de yeni tip korona virüsü olayının görülmesinin ardından harekete geçen Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tedbirler çerçevesinde şehrin birçok noktasında dezenfekte çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren başta 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Ulucami çevresi ve Orhangazi Parkı olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ile araç ve gereçlerde ilaçlama yaptı.Orhangazi Parkı'ndaki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, corona virüsüne tedbir olarak temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda dezenfekte çalışmalarının gece gündüz yapıldığını ifade eden Dündar, "15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zafer Plaza çevresi, tarihi Büyükşehir Belediye binası çevresi, Ulucami bahçesi ve Orhangazi Parkı'nda yaptığımız ilaçlama çalışmalarıyla buraların daha sağlıklı hale getirilmesini sağlıyoruz. Bu çalışmalar sürekli olarak yapılacak. Bazı bölgelerde buharlı yıkamalar gerçekleştireceğiz. Şehrimizin sağlıklı kalması ve virüsü engellemek adına bu çalışmaları yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu işin esası temizliktir. Başta kendimiz, daha sonra yediğimiz içtiğimiz gıdalar ile şehrimiz temiz olmalı. Her yerde temizliği sağladığımız zaman bu virüs buralara gelemeyecek inşallah" dedi.Vatandaşlar da belediyenin yaptığı dezenfekte çalışmalarından çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Dündar'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Osmangazi'den korona virüsü tedbirleri
Etiketler : Osmangazi Belediyesi, Orhangazi Parkı, Osmangazi, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı