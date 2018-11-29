Osmangazi'den Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Semineri

Bilgi Evleri'nin en kapsamlısı olan Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde çeşitli eğitimler veren Osmangazi Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik seminer düzenledi. 35 öğrencinin katılım sağladığı eğitimde doğru diş fırçalama tekniği, diş bakım şekilleri, diş fırçası ve diş macunu seçerken dikkat edilmesi gereken kurallar konularında bilgiler verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen seminerde diş sağlığının önemine değinen Diş Hekimi Mustafa Mete Baykal, "Aileler çocuklarına diş fırçalamayı alışkanlık haline getirmeli. Günde iki defa olmak üzere dişlerin yaklaşık iki dakika süresince fırçalanması sağlığımız açısından büyük önem arz ediyor. Ayrıca miniklerin 6 ayda bir yaptıracağı kontroller, diş doktorlarından korkmalarını önleyecektir. Çocukların bu alışkanlıkları sürekli hale getirmeleri, onların diş sağlığına göstereceği önemi sağlayacaktır. Böylesine önemli bir haftada bizleri öğrencilerimiz ile buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi.

Diş sağlığının önemini kavrayan öğrencilere Osmangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Raif Endar ve Diş Hekimi Mustafa Mete Baykal, diş fırçası ve diş macunu hediye etti.