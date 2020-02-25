Osmangazi'den öğrencilere modern yurt

Eğitime destek ve gençlere yönelik hizmetler konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olan Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü Mahallesi'nde İlim Yayma Cemiyeti işbirliğinde yurt binası inşa ediyor. Toplam 2 bin 785 metrekare inşaat alanına sahip yurt, 7 kat olarak inşa edilecek. Zemin katta idari kısımların yer alacağı yurdun diğer katlarında 4 yatakhane ve 1 derslik olacak. Her odada 4 öğrencinin kalabileceği yurt toplam 96 öğrenciye hizmet verecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yurt inşaatı şantiyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, "Yatakhane, yemekhane, etüt odası ve kütüphanenin yer alacağı bu yurtta 96 yükseköğretim öğrencisi kalacak. Öğrencilerimiz burada iyi şartlarda eğitimlerini alarak, topluma kazandırılmış olacak. İnşaat çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa süre içerisinde tamamlayarak, yurdu öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.