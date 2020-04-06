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Osmangazi'den örnek mücadele

Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda olağanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

06.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:32
Osmangazi'den örnek mücadele
Osmangazi Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda olağanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Osmangazi'de virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla 13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. İlçedeki meydanlar, cadde ve sokaklar ile vatandaşların yoğun olarak kullanıldığı kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar ve ibadethane gibi alanlar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün yıkanıp dezenfekte edilirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bilinçlendirilmesi, pazarlarda maske ve eldiven dağıtımı gibi konularda birçok faaliyet yürüterek, virüsün etkisini en aza indirmek için çalışıyor.

Osmangazi Belediyesi, 13 Mart'tan itibaren koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında 26 bin 292 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 112 bin 179 noktaya sosyal yardım, erzak, çorba ve ekmek dağıtımı ile 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulundu. İlçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da büyük önem veren ekipler, 9 bin 494 noktada meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptı. Bunun yanında parklarda 4 bin 533 ilaçlama yapıp, banklara uyarı tabelası bırakan belediye ekipleri, bin 809 resmi kurum, iç mekan ve ibadethane dezenfeksiyonu yaparken, 508 işyeri ve pazar alanı denetledi. Osmangazi'deki can dostları da unutmayan ekipler, 923 adet sokak hayvanı tedavisi, besleme çalışması ve haşere ilaçlaması yaptı.

Dündar: "Olağanüstü Gayret Gösteriyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına devletimiz ve hükümetimiz yoğun bir çalışma yürütüyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler de ilçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ekiplerimiz, Osmangazi'nin her cadde ve sokağını, tonlarca dezenfektan ile temizliyor. Parkları, camileri, pazarları, meydan ve sağlık ocaklarını özellikle çok daha titiz bir şekilde temizliyoruz. Salgın küresel, mücadele ulusal. Taviz vermeden toplum sağlığı için Cumhurbaşkanımız'ın belirttiği her yasağa titizlikle uyacağız. Denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza maske ve eldiven dağıtıyoruz. İnşallah, bu salgından en kısa zamanda kurtulacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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