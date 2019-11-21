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Osmangazi'den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

21.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:30Osmangazi'den Ovaakça ve Panayır'da asfalt çalışması
Belediyesi, ilçedeki asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İlçe genelindeki birçok cadde ve sokakta bakım-onarım çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, , Panayır ve Mollafenari Mahalleleri'ndeki bazı bölgeleri asfaltla kapladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ovaakça Eğitim Mahallesi'nde Türkdoğan, Hürriyet, Özyurt ve Eyüpsultan Sokak'ta asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Panayır Mahallesi Fidanlık Sokak ile Mollafenari Mahallesi Uğurlu Sokak'ta da asfalt yama çalışmalarıyla yolları yeniledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede asfaltsız cadde ve sokak bırakmamak için çalıştıklarını ifade ederek, "Belediye olarak özellikle ulaşım yatırımlarına büyük önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürerek eskiyen ve bozulan yollarımızı asfaltlayıp yeniliyoruz. Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Osmangazi'de en ufak bir asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Ovaakça, Güncel

Kaynak: İHA

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