Haberler » Güncel » Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı - Haber

Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesindekiOsmangazi İlkokulu'nda, ünite çalışması çerçevesinde Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi açıldı.

23.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:49 Osmangazi İlkokulu'nda 'Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi' açıldı
'in ilçesindeki İlkokulu'nda, ünite çalışması çerçevesinde Geçmişten Günümüze Sınıf Müzesi açıldı.

Osmangazi İlkokulunun sınıf öğretmeni Mehmet Pesen, öğrencilere müzeyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Geçmişten Günümüze adlı proje hazırladı. Açılışı yapılan müzede, Osmaneli ilçesinde atalarımızın kullandıkları ve evlerde kenarda köşede kalan malzemeler, el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyecekler tanıtıldı.

Müzenin açılışını yapan Belediye Başkanı Şahin ile yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni Mehmet Pesen'e teşekkür ederek "Bu tarz etkinliklerle çocuklarımızın geçmiş dönemlerde ilçemizde ülkemizde kullanılan el aletlerini, Lefke bezi dokumaları, yöresel yiyeceklerimizi tanıması gerçekten takdire şayan bir olay" dedi.

Yöresel yemeklerden pekmez tatlısını ninesinden çok yediğini ve şu an unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Başkan Şahin, açılışa katılan velilerle birlikte müzeyi gezdi. Yöresel ürünleri de orada tatma imkanı bulan Başkan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuyla ilgili konuşan sınıf annesi Çiğdem Kabakçı ise, "3 yıldır çocuklarımızın ve bizim eğitimimize önem veren öğretmenimiz Mehmet Pesen sayesinde eskilere bir gezi düzenlemiş olduk. Sayesinde eskiden kullandığımız şimdi ise hasretle ve özlemle o günleri hatırlatan eşyaları görünce mutluluğumuz arttı "dedi. - BİLECİK

Osmangazi, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
12:38   Esenyurt'ta kaza yapan araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
12:38   Antalya-öğretmeni, trafikte tartıştığı sürücü bıçakladı - Haber
12:38   Mersin 4 yaşındaki berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti - Haber
12:38   Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler - Haber
11:33   Ev hapsindeki kedicik, cezaevinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı - Haber
11:28   Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında: Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım - Haber
11:12   MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haber
11:08   İstanbul'da kokmuş ve küflenmiş ürünleri satmak isteyen kişi yakalandı - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
23.12.2019 12:45:13