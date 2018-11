Osmangazi Mahalle Meclisi Sayısı 18'e Çıktı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:11



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:11

Kurulan mahalle meclisleri ile Odunpazarı genelindeki mahalle meclisi sayısını 17'ye çıkaran Odunpazarı Kent Konseyi Osmangazi Mahalle Meclisi'nin kurulması ile bu sayıyı 18'e çıkardı.Odunpazarı Kent Konseyi, yeni mahalle meclisleri ile büyümeye devam ediyor. Kanlı Kavak Parkı'nda bulunan bir mekanda gerçekleştirilen genel kurula Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt 'un yanı sıra Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile Osmangazi Mahallesi sakinleri katıldı. Genel kurulda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi. Vatandaşların sorularına da cevap veren Başkan Kurt, burada yaptığı konuşmada mahalle meclislerinin önemine dikkat çekti. Başkan Kurt, "Birilikte planlayalım, birlikte yönetelim" dedi.Mahallelerde yaşanan sorunların mahalde oluşturulacak ortak akıllar ile daha kolay çözüleceğini kaydeden Başkan Kurt, bu nedenle kurulan mahalle meclislerinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Biz mahallemize sahip çıkıyoruz, gönüllüyüz. Mahalle meclisi olduk deyin. Ben bu işle ilgili çalışmak istiyorum diyen herkesin burada durması lazım. Çünkü her sokakta, her okulda, camide başka bir sorun var. Bunlar artık oluşacak ortak bir akılla, düzene sokulabilir" diye kontu.Başkan Kurt, mahallelerde yaşanan sorunları en iyi o mahallede yaşayanların bildiğini kaydetti. Her ayın son günü Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda mahalle meclis başkanları ile toplantı yaptıklarını anlatan Başkan Kazım Kurt, bu toplantıda Belediye Meclis Toplantısı'nda görüşülen gündem maddelerini tartıştıklarını söyledi. - ESKİŞEHİR